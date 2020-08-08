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Общество ,  
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В Гидрометцентре назвали регионы с самым теплым морем

Самое теплое море в настоящее время оказалось на курортах Краснодарского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

В Туапсе и Сочи вода в море прогрелась до плюс 27 градусов. В Геленджике температура воды — на градус ниже.

Температура воды на других курортах Кубани, а также Крыма — в Анапе, Феодосии, Евпатории, Алуште, Ялте — составляет 25 градусов тепла.

В Гидрометцентре пообещали москвичам заметное похолодание
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В конце июля черноморскими курортами с самым теплым морем также являлись Туапсе, Сочи и Геленджик, где температура воды достигла плюс 27 градусов.

В начале августа в Гидрометцентре предупреждали, что уровень ультрафиолетового излучения будет повышен с 5 августа в Краснодарском крае, Ставрополье, на Северном Кавказе и в Крыму, где УФ-излучение достигнет 8–10 единиц.

Теги: Гидрометцентр, море
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