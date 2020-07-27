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В Гидрометцентре назвали черноморские курорты с самым теплым морем

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

В некоторых черноморских курортах России температура воды достигла плюс 27 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«Уже 27 градусов, самое теплое море, на побережье Туапсе, Сочи и Геленджика. Очень теплая вода», — рассказал синоптик.

До этого в Гидрометцентре сообщали, что в ряде российских регионов в ближайшие три дня будет опасная из-за интенсивного ультрафиолетового излучения солнечная активность.

В Гидрометцентре спрогнозировали «опасное солнце» в ряде регионов России
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Фото: Ian Forsyth / Getty Images

В Ставропольском, Краснодарском, Забайкальском и Приморском краях, Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях и Республике Адыгея индекс ультрафиолетового излучения будет доходить до семи единиц. В отдельные дни в самых южных регионах он может дойти и до девяти

В эти дни синоптики рекомендовали гражданам меньше находиться на солнце из-за опасности ожогов и солнечных ударов.

Теги: погода, море, Роман Вильфанд
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