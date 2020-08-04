Вильфанд предупредил россиян об «опасном солнце»

Уровень ультрафиолетового излучения будет повышен в ближайшие дни в Орловской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой областях, Алтайском крае, а также в Туве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Индекс ультрафиолетового излучения в этих регионах составит 6-7 единиц из 12 возможных. Необходимо использовать защитные средства от солнца.

«Опасное солнце» со среды, 5 августа, ожидается также в Краснодарском крае, Ставрополье, на Северном Кавказе и в Крыму, где ультрафиолетовое излучение достигнет 8-10 единиц.

В Москве УФ-индекс в ближайшие дни будет 3-5 единиц. «Это не опасно, но осторожным быть все-таки следует», — сказал Вильфанд.

Предыдущий раз в Гидрометцентре прогнозировали повышение уровня УФ-излучения 27 июля в Орловской, Брянской, Воронежской Курской областях, а также в Ставропольском, Краснодарском, Забайкальском и Приморском краях, а также в Республике Адыгея.