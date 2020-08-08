Вильфанд пообещал москвичам заметное похолодание

В Центральном федеральном округе России похолодает в середине следующей недели, температура воздуха окажется на 3 градуса ниже нормы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Столбик термометра со среды, 12 августа, опустится до 15 градусов тепла. «Температурный фон будет 15-20 градусов, а это сразу на 2,5-3 градуса ниже нормы», — сказал Вильфанд.

Заметно похолодает и в Москве. 12 и 13 августа воздух прогреется лишь до 15-18 градусов тепла.

Похолодание в Центральной России будет сопровождаться облачностью и кратковременными дождями. Прохладная погода сохранится на ближайшее время.