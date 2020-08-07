Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 73,64 (+0,6) Инвестиции, 12:42
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 87,17 (+0,55) Инвестиции, 12:42
Су-35 перехватили бомбардировщик ВВС США над Охотским морем Политика, 22:12 «Манчестер Сити» и «Реал» играют в 1/8 финала Лиги чемпионов. Онлайн Спорт, 22:00 Как поймать волну: семь высокооплачиваемых профессий будущего Экономика образования, 22:00  На юге Москвы водитель машины каршеринга устроил стрельбу Общество, 21:57 Зеленский ответил на просьбу не отдавать Киево-Печерскую лавру ПЦУ Общество, 21:52 Число погибших в авиакатастрофе в Индии возросло до 16 Общество, 21:47 Умер советский пловец и тренер Александра Попова Геннадий Турецкий Спорт, 21:39 Главный тренер ПСЖ получил перелом на тренировке команды Спорт, 21:34 К расследованию взрыва в Бейруте подключился Интерпол Общество, 21:30 В Нижегородской области открылись бани и фитнес-центры Общество, 21:01 «Зенит» обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России по футболу Спорт, 20:59 Дипломаты заявили об отсутствии россиян на разбившемся в Индии самолете Общество, 20:58 Российский вирусолог назвал противопоказания к вакцинации от коронавируса Общество, 20:50 Коренные народы Севера и Сибири попросили Маска бойкотировать «Норникель» Бизнес, 20:43
Общество ,  
0 

Число погибших в авиакатастрофе в Индии возросло до 16

Фото: binth shakir / Twitter
Фото: binth shakir / Twitter

Число погибших в авиакатастрофе в индийский городе Кожикоде увеличилось до 16. Об этом сообщает индийская газета The Times of India со ссылкой на министра гражданской авиации Индии Хардипа Сингха Пури.

«К сожалению, 16 человек погибли. Приношу искренние соболезнования их ближайшим родственникам и молюсь о скорейшем выздоровлении раненых», — сказал министр.

Министр добавил, что спасательные работы завершены, пострадавшие госпитализированы.

Материал дополняется

Теги: Индия, Самолет, авиакрушение
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter