Число погибших в авиакатастрофе в Индии возросло до 16

Фото: binth shakir / Twitter

Число погибших в авиакатастрофе в индийский городе Кожикоде увеличилось до 16. Об этом сообщает индийская газета The Times of India со ссылкой на министра гражданской авиации Индии Хардипа Сингха Пури.

«К сожалению, 16 человек погибли. Приношу искренние соболезнования их ближайшим родственникам и молюсь о скорейшем выздоровлении раненых», — сказал министр.

Министр добавил, что спасательные работы завершены, пострадавшие госпитализированы.

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