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На Манхэттене 180 тыс. потребителей остались без света

Фото: Candice Choi / AP
Фото: Candice Choi / AP

На Манхэттене перебои с электроэнергией произошли почти у 180 тыс. потребителей, сообщает The New York Times со ссылкой на энергетическую компанию Con Edison.

Con Edison подтвердила в Twitter информацию о сбое электроэнергии. По ее данным, перебои произошли около 5:13 (12:53 мск).

По данным издания, они продолжались менее одного часа. К 6:00 без электричества оставались около 130 тыс. потребителей на Манхэттене, а к 7:00 их число сократилось до 500.

Телеканал ABC уточняет, что перебои с электроснабжением оказали влияние на работу метро.

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Теги: Манхэттен, электричество, свет, США
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