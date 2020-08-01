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Трамп объявил ЧС во Флориде из-за урагана «Исайя»

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайную ситуацию в штате Флорида из-за приближения урагана «Исайя». Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Решение президента уполномочивает министерство внутренней безопасности, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA), координировать все усилия по оказанию неотложной помощи для облегчения трудностей и страданий местного населения, вызванных чрезвычайной ситуацией», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, в сообщении отмечается, что FEMA может мобилизовывать по своему усмотрению оборудование и ресурсы для смягчения последствий ЧС.

Последствия урагана «Ханна» в США. Фоторепортаж
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Меры по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на 75% будут обеспечиваться за счет федерального финансирования, добавили в Белом доме.

По информации Национального центра по контролю за ураганами, «Исайя» достигнет Флориды этим вечером. Ураган принесет с собой сильные осадки, в результате чего могут возникнуть локальные подтопления.

26 июля на американский штат Техас обрушился ураган «Ханна». В результате почти 300 тыс. домовладений лишились электричества. В Мексике из-за этого урагана погибли четыре человека.

Теги: Дональд Трамп, США, ураган
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