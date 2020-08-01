Трамп объявил ЧС во Флориде из-за урагана «Исайя»

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайную ситуацию в штате Флорида из-за приближения урагана «Исайя». Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Решение президента уполномочивает министерство внутренней безопасности, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA), координировать все усилия по оказанию неотложной помощи для облегчения трудностей и страданий местного населения, вызванных чрезвычайной ситуацией», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, в сообщении отмечается, что FEMA может мобилизовывать по своему усмотрению оборудование и ресурсы для смягчения последствий ЧС.

Меры по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на 75% будут обеспечиваться за счет федерального финансирования, добавили в Белом доме.