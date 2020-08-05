Более 3 млн человек на востоке США остались без света из-за шторма

Более 3 млн человек остались без света из-за шторма «Исайя», обрушившегося на восточное побережье США, сообщает телеканал ABC.

По данным телеканала, из-за шторма пострадали жители всего атлантического побережья страны, начиная с Флориды.

Телеканал CNN сообщает, что в штате Северная Каролина из-за урагана погибли по меньшей мере два человека, еще двенадцать пострадали. По данным ABC, еще два человека погибли в штатах Мэриленд и Нью-Йорк.

Всего на восточном побережье США власти зарегистрировали 21 торнадо от Северной Каролины до Нью-Джерси.