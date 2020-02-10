Общество , 10 фев, 16:27
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Последствия шторма «Сиара» в Великобритании. Фоторепортаж
В Великобритании из-за шторма «Сиара» нарушено авиа- и железнодорожное сообщение, пострадали объекты инфраструктуры, улицы многих городов оказались затоплены. Сильнее всего пострадал Уэльс. Последствия шторма — в фоторепортаже РБК
Шторм добрался до Великобритании в воскресенье, 9 февраля
Некоторые рейсы в лондонских аэропортах Хитроу и Гатвик отменены, многие задерживаются
Из-за падения деревьев и обрыва линий электропередач в некоторых городах наблюдаются перебои с электричеством. Без света, сообщает BBC, остались около 13 тыс. человек
По всей Великобритании выпущено более 250 предупреждений о наводнениях: более чем 200 в Англии, свыше 60 в Шотландии и 17 в Уэльсе
В Лондоне из-за шторма закрыты все восемь королевских парков, включая Гайд-парк
Железнодорожные компании обратились к пассажирам с просьбой отменить поездки, если они не представляют крайней необходимости
Метеорологи предупредили о желтом уровне опасности в Шотландии и Северной Ирландии: в ближайшее время там ожидается снегопад, который, по прогнозам, усугубит ситуацию
По всей Великобритании отменены спортивные мероприятия
Самый сильный ветер в Уэльсе. Его порывы достигали 149 км/ч
На некоторых направлениях временно приостановлено паромное сообщение