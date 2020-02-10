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Последствия шторма «Сиара» в Великобритании. Фоторепортаж

В Великобритании из-за шторма «Сиара» нарушено авиа- и железнодорожное сообщение, пострадали объекты инфраструктуры, улицы многих городов оказались затоплены. Сильнее всего пострадал Уэльс. Последствия шторма — в фоторепортаже РБК
Фото: Pascal Rossignol / Reuters
Шторм добрался до Великобритании в воскресенье, 9 февраля
Фото: Owen Humphreys / PA Wire / AP

Некоторые рейсы в лондонских аэропортах Хитроу и Гатвик отменены, многие задерживаются

Фото: Joe Giddens / PA Wire / Getty Images
Из-за падения деревьев и обрыва линий электропередач в некоторых городах наблюдаются перебои с электричеством. Без света, сообщает​ BBC, остались около 13 тыс. человек
Волость Аплби-ин-Уэстморленд в округе Иден
(Фото: Owen Humphreys / PA Wire / AP)
По всей Великобритании выпущено​ более 250 предупреждений о наводнениях: более чем 200 в Англии, свыше 60 в Шотландии и 17 в Уэльсе
Парк Клэпхем Коммон в Лондоне
(Фото: Dylan Martinez / Reuters)

В Лондоне из-за шторма закрыты все восемь королевских парков, включая Гайд-парк

Город Брайхаус
(Фото: Ed Sykes / Reuters)
Железнодорожные компании обратились​ к пассажирам с просьбой отменить поездки, если они не представляют крайней необходимости
Волость Аплби-ин-Уэстморленд в округе Иден
(Фото: Owen Humphreys / PA Wire / AP)

​Метеорологи предупредили о желтом уровне опасности в Шотландии и Северной Ирландии: в ближайшее время там ожидается снегопад, который, по прогнозам, усугубит ситуацию

Графство Кембриджшир
(Фото: Joe Giddens / PA Images / Getty Images))

По всей Великобритании отменены спортивные мероприятия

Манчестер
(Фото: Jon Super / Reuters)
​Самый сильный ветер в Уэльсе. Его порывы достигали 149 км/ч
Ньюхейвен
(Фото: Matt Dunham / AP)
На некоторых направлениях временно приостановлено паромное сообщение
Теги: мультимедиа, Великобритания, погода, шторм
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