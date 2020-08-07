Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 73,64 (+0,6) Инвестиции, 12:42
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 87,17 (+0,55) Инвестиции, 12:42
На чем собираются зарабатывать операторы мобильной связи РБК и Сбербанк, 17:34 Летевший в Москву лайнер SSJ100 сообщил о неисправности Общество, 17:34 Биржа, ПК или флешка. Где хранить криптовалюту Крипто, 17:27 Названа дата российской премьеры новой Kia Optima Авто, 17:25 ЕС назвал неприемлемыми ограничения свободы СМИ и аресты в Белоруссии Общество, 17:22 Пригожин объяснил отмены выступлений российских артистов в Белоруссии Политика, 17:19 Эксперты оценили реформу правила «третий лишний» в онкогематологии Общество, 17:14 Прокуратура начала проверку после падения ребенка с катера в Петербурге Общество, 17:09 Экс-баскетболист «Црвены Звезды» умер на тренировке Спорт, 17:09 Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Бейруте Политика, 17:05 Трактор, усы и чай с вареньем: как Александр Лукашенко стал брендом Стиль, 17:04 Минтранс не исключил увеличения лимита скорости на бесплатных автодорогах Общество, 17:02 Переболевший коронавирусом Лукашенко предложил свою кровь оппозиционерам Политика, 17:00 Работу Wheely приостановили из-за отказа передать данные на фоне пандемии Общество, 16:55
Выборы в Белоруссии ,  
0 

Пригожин объяснил отмены выступлений российских артистов в Белоруссии

Иосиф Пригожин
Иосиф Пригожин (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Российские артисты не хотят вмешиваться в политический процесс Белоруссии, из-за чего отказываются от концертов в стране перед президентскими выборами. Об этом сообщил РБК продюсер Иосиф Пригожин.

«Мы не хотим в очередной раз попасть под раздачу, потому что призвание артиста — встречаться со зрителями, дарить людям радость», — сказал он.

Продюсер отметил, что дело не в гонорарах, которые предлагают артистам, а в том, что сегодня у общества есть «обостренное чувство справедливости» и желание быть услышанным. По словам Пригожина, он и его музыканты уважают президента Белоруссии Александра Лукашенко потому, что он сделал много для своей страны, но люди хотят перемен.

Лепс отказался выступать в Белоруссии за день до выборов
Политика
<p>Григорий Лепс</p>

«Мы решили в этот раз пропустить какие-либо мероприятия, связанные с политикой. Позже мы с удовольствием примем участие в любых концертах», — отметил продюсер.

По его словам, и он, и артисты обожают Белоруссию. «Белоруссия выглядит на фоне других государств очень достойно. Я все время Беларусь сравниваю со Швейцарией — прекрасные дороги, прекрасные гостиницы, прекрасные, гостеприимные люди», — добавил Пригожин.

В Белоруссии задержали начальника штаба соперника Лукашенко
Общество
Николай Лысенков

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: как основатель Nike ведет конкурентную борьбу РБК Pro: как варенье довело семью фермеров до списка S&P 500 РБК Pro: жизнь и смерть компаний. Видео из цикла с Ицхаком Адизесом Так себе впечатления: как коронакризис заставит миллениалов повзрослеть

На 8 августа, за день до президентских выборов в Белоруссии, в нескольких городах страны запланированы концерты российских артистов. Среди них были Григорий Лепс, Леонид Агутин, Владимир Пресняков и группы «Фабрика», «Дискотека Авария», «Кар-Мэн» и «Краски».

Некоторые исполнители 6 августа заявили, что не будут выступать. По данным белорусского портал Tut.by, после того как появились афиши мероприятий с артистами, им начали писать в социальные сети жители республики. Они просили не поддерживать нынешнего президента концертами. В итоге выступать отказались певица Оксана Ковалевская из группы «Краски», группы RASA и «Кар-Мэн», а также Леонид Агутин. Позже Григорий Лепс сообщил о том, что он тоже не будет проводить мероприятие в стране.
 

Теги: Белоруссия, Иосиф Пригожин, новости
Материалы по теме
Три страны призвали Минск уважать волю белорусского народа
Политика
ЦИК России решила не направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию
Политика
ЦИК Белоруссии назвала явку за три дня голосования на выборах президента
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter