Пригожин объяснил отмены выступлений российских артистов в Белоруссии

Иосиф Пригожин (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Российские артисты не хотят вмешиваться в политический процесс Белоруссии, из-за чего отказываются от концертов в стране перед президентскими выборами. Об этом сообщил РБК продюсер Иосиф Пригожин.

«Мы не хотим в очередной раз попасть под раздачу, потому что призвание артиста — встречаться со зрителями, дарить людям радость», — сказал он.

Продюсер отметил, что дело не в гонорарах, которые предлагают артистам, а в том, что сегодня у общества есть «обостренное чувство справедливости» и желание быть услышанным. По словам Пригожина, он и его музыканты уважают президента Белоруссии Александра Лукашенко потому, что он сделал много для своей страны, но люди хотят перемен.

«Мы решили в этот раз пропустить какие-либо мероприятия, связанные с политикой. Позже мы с удовольствием примем участие в любых концертах», — отметил продюсер.