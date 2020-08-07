Лепс отказался выступать в Белоруссии за день до выборов

Накануне, 6 августа, некоторые исполнители сообщили, что запланированные концерты не состоятся. Белорусский портал Tut.by писал, что после появления афиш с российскими исполнителями им в социальные сети начали писать жители Белоруссии с призывом не поддерживать выступлениями нынешнего президента Александра Лукашенко. От участия отказались Леонид Агутин, группы RASA, «Кар-Мэн», а также певица Оксана Ковалевская из группы «Краски».

Пресс-секретарь Леонида Агутина Наталия Николенко сказала РБК, что комментариев насчет решения артиста не будет, отметив, что певец «все сказал в сетях». «Все, что он хотел сказать, он уже сказал везде», — сказала она.

Группа «Краски» объяснила причины отказа от выступления в Белоруссии тем, что организатор не выполнил райдер. Кроме того, «выяснилось, что там политика уже замешана, мы уже отказались», сказал концертный директор Роман Темин в интервью «РИА Новости».

Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа, с 4 по 8 августа в стране идет досрочное голосование. Кроме нынешнего президента Александра Лукашенко, который баллотируется в президенты в шестой раз, на выборы идут четыре кандидата.

Среди них — бывший депутат нижней палаты парламента страны Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень и супруга арестованного видеоблогера Сергея Тихановского Светлана.