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Выборы в Белоруссии ,  
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Лепс отказался выступать в Белоруссии за день до выборов

Григорий Лепс
Григорий Лепс (Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»)

Российский певец Григорий Лепс сообщил, что не будет выступать в Витебске 8 августа. Об этом он написал в комментарии к видео с конкурса «Новая волна-2019» на своей странице в Facebook.

«Дорогие друзья! Концерта в Витебске 8 августа не будет», — говорится в сообщении.

«Никаких комментариев», — заявил РБК директор Лепса Владимир Урюпин на просьбу прокомментировать решение артиста.

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Леонид Агутин

На 8 августа, за день до президентских выборов, в городах Белоруссии были намечены концерты российских артистов, в том числе Григория Лепса, Леонида Агутина, Владимира Преснякова и групп «Фабрика», «Дискотека Авария», «Кар-Мэн» и «Краски».

Накануне, 6 августа, некоторые исполнители сообщили, что запланированные концерты не состоятся. Белорусский портал Tut.by писал, что после появления афиш с российскими исполнителями им в социальные сети начали писать жители Белоруссии с призывом не поддерживать выступлениями нынешнего президента Александра Лукашенко. От участия отказались Леонид Агутин, группы RASA, «Кар-Мэн», а также певица Оксана Ковалевская из группы «Краски».

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Пресс-секретарь Леонида Агутина Наталия Николенко сказала РБК, что комментариев насчет решения артиста не будет, отметив, что певец «все сказал в сетях». «Все, что он хотел сказать, он уже сказал везде», — сказала она.

Группа «Краски» объяснила причины отказа от выступления в Белоруссии тем, что организатор не выполнил райдер. Кроме того, «выяснилось, что там политика уже замешана, мы уже отказались», сказал концертный директор Роман Темин в интервью «РИА Новости».

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Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа, с 4 по 8 августа в стране идет досрочное голосование. Кроме нынешнего президента Александра Лукашенко, который баллотируется в президенты в шестой раз, на выборы идут четыре кандидата.

Среди них — бывший депутат нижней палаты парламента страны Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень и супруга арестованного видеоблогера Сергея Тихановского Светлана.

Теги: новости, Белоруссия, Григорий Лепс
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