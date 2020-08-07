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Минтранс не исключил увеличения лимита скорости на бесплатных автодорогах

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости
Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что ведомство обсуждает возможность увеличения предельно допустимой скорости не только на платных, но и на бесплатных автомагистралях высших категорий качества, передает ТАСС.

Он отметил, что качество бесплатных дорог высшего класса позволяет разрешить водителям ездить быстрее установленного сейчас лимита. «Мы говорим в первую очередь про дороги высших технических категорий. Первая — 1A, 1B, возможно, 2A категория. Эти дороги по показателям ширины полосы, градусов поворотов, уклонов, то есть по техническим параметрам, полностью подходят для того, чтобы по ним быстро и безопасно двигаться», — рассказал он. По словам министра, как правило, при проектировании таких дорог используются нормы, которые допускают движение с высокими скоростями, именно для них прорабатывается увеличение скорости движения.

Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях
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Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Ранее в правительстве уже говорили о возможном повышении предельной скорости на дорогах, но тогда обсуждение касалось лишь платных магистралей. Так вице-премьер Марат Хуснуллин, отмечает ТАСС, говорил о возможном повышении скоростного лимита до 150 км/ч с 130 км/ч на участках скоростных платных трасс М-11, М-4, а Дитрих упоминал возможность повышения скоростного лимита на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД).

По словам Дитриха, пока окончательное решение по этому вопросу не принято, ведомство ведет обсуждение с профильными ведомствами — МВД и ГАИ. «После того, как люди привыкнут к этим участкам, что называется, освоят их и будут здесь активно ездить, мы планируем увеличить разрешенные скорости движения при соблюдении всех стандартов безопасности», — заявил он.

В ГИБДД назвали условие для разрешения ездить со скоростью 150 км/ч
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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В июле компания «Автодор» предложила увеличить до 150 км/ч скоростной порог на трассе М-11 «Нева», ЦКАД и трассе М-4 «Дон». Сейчас разогнаться на этих дорогах можно максимум до 130 км/ч. Кроме того, существует нештрафуемый порог превышения скорости на 20 км/ч. В ГИБДД не исключали возможность повышения предельного порога скорости на платных магистралях, но при условии изменения документов по стандартизации высокоскоростных дорог.
 

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Теги: Минтранс, автомобили, максимальная скорость движения
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