Минтранс не исключил увеличения лимита скорости на бесплатных автодорогах

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Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что ведомство обсуждает возможность увеличения предельно допустимой скорости не только на платных, но и на бесплатных автомагистралях высших категорий качества, передает ТАСС.

Он отметил, что качество бесплатных дорог высшего класса позволяет разрешить водителям ездить быстрее установленного сейчас лимита. «Мы говорим в первую очередь про дороги высших технических категорий. Первая — 1A, 1B, возможно, 2A категория. Эти дороги по показателям ширины полосы, градусов поворотов, уклонов, то есть по техническим параметрам, полностью подходят для того, чтобы по ним быстро и безопасно двигаться», — рассказал он. По словам министра, как правило, при проектировании таких дорог используются нормы, которые допускают движение с высокими скоростями, именно для них прорабатывается увеличение скорости движения.

Ранее в правительстве уже говорили о возможном повышении предельной скорости на дорогах, но тогда обсуждение касалось лишь платных магистралей. Так вице-премьер Марат Хуснуллин, отмечает ТАСС, говорил о возможном повышении скоростного лимита до 150 км/ч с 130 км/ч на участках скоростных платных трасс М-11, М-4, а Дитрих упоминал возможность повышения скоростного лимита на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД).

По словам Дитриха, пока окончательное решение по этому вопросу не принято, ведомство ведет обсуждение с профильными ведомствами — МВД и ГАИ. «После того, как люди привыкнут к этим участкам, что называется, освоят их и будут здесь активно ездить, мы планируем увеличить разрешенные скорости движения при соблюдении всех стандартов безопасности», — заявил он.