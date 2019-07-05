Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях

ГОСТ, предполагающий увеличение лимита скорости на некоторых автодорогах со 110 до 130 км/ч, планируется ввести в конце текущего года или начале следующего

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах с 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019 — начале 2020-х годов. Об этом сообщил замруководителя Росавтодора Евгений Носов, передает ТАСС.

«ГОСТ должен быть принят в конце этого года либо в первом квартале 2020 года», — сказал он. Как пояснил Носов, на российских автомагистралях разрешена скорость до 110 км/ч, однако при соответствующем качестве покрытия и соблюдении нормативно-технических требований, она может быть увеличена до 130 км/ч.

«У магистралей есть такая особенность — они рассчитаны на скорость 150 км/ч по своим техническим параметрам», — добавил он.

В середине июня «Коммерсантъ» писал, что по заказу Росавтодора готовят документ, который даст собственникам автомагистралей право поднимать скоростной лимит до 130 км/ч. Как уточняло издание, пока речь идет только о платных участках на М-4 («Дон») и М-11 (Москва — Санкт-Петербург), оператором которых является «Автодор». Отмечалось, что для повышения скоростного лимита на дороге, в частности, не должно быть очагов аварийности и глубокой колеи. Пресс-служба Росавтодора указывала, что новый ГОСТ будет носить рекомендательный характер, и его принятие не означает, что «на следующий день на всех федеральных трассах страны поменяются дорожные знаки на 130 км/ч».