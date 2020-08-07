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Общество ,  
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Российского бизнесмена Бажанова объявили в международный розыск

Тверской районный суд города Москвы
Тверской районный суд города Москвы (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве направило в Тверской районный суд Москвы ходатайство о взятии под стражу бизнесмена Феликса Бажанова, сообщили РБК в пресс-службе суда.

По словам собеседника РБК, судебное заседание по поводу избрания меры пресечения для Бажанова назначено на 13 августа. При этом сам Бажанов, о котором ранее сообщалось, что он находится за границей, объявлен в международный розыск.

На сайте ЦБ Бажанов указан в качестве лица, оказывавшего значительное влияние на банк «Мастер-Капитал», лишенный лицензии в феврале 2018 года. В июле того же года ЦБ объявил, что временная администрация «Мастер-Капитала» выявила «операции, имеющие признаки хищения имущества банка либо сокрытия осуществленных ранее операций по выводу активов банка посредством кредитования заемщиков, аффилированных с собственниками банка», на общую сумму более 2 млрд руб. Временная администрация тогда оценила активы банка в 1,5 млрд руб., а обязательства перед кредиторами — более чем в 2,5 млрд руб.

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По данным ЦБ, Бажанов — сын Надежды Бажановой, через несколько компаний контролировавшей «Мастер-Капитал», он также и руководил этими компаниями. В июне 2020 года «Коммерсантъ» сообщил, что в отношении Бажанова вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого и следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его заочном аресте.

«Следствию прекрасно известно, что все выведенные средства оказались за границей, на счетах структур, подконтрольных господину Бажанову», — заявил тогда изданию адвокат Константин Мусман, защищающий интересы бывшего председателя правления банка «Мастер-Капитал» Владимира Викторова.


 

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Теги: розыск, бизнесмен, новости
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