ЦБ сообщил о выводе активов на 2 млрд руб. из банка «Мастер-Капитал»

Банк России обнаружил вывод активов из московского банка «Мастер-Капитал», лишенного лицензии, путем кредитования сомнительных заемщиков на 2 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Временная администрация по управлению АКБ «Мастер-Капитал»… выявила операции, имеющие признаки хищения имущества банка либо сокрытия осуществленных ранее операций по выводу активов банка посредством кредитования заемщиков, аффилированных с собственниками банка, имеющих сомнительную платежеспособность и не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность, с причинением ущерба на сумму более 2 млрд руб.», — говорится в сообщении.
Отмечается, что временная администрация оценивает активы банка в 1,5 млрд, а обязательства перед кредиторами — более чем в 2,5 млрд руб.
ЦБ отозвал лицензию у АКБ «Мастер-Капитал», занимавшего 302-е место в банковской системе страны, в феврале 2018 года. Такое решение было принято в связи с тем, что существовала угроза банкротства кредитной организации, а ее руководство не предпринимало мер для нормализации деятельности.Банк был создан в 1994 году. По сведениям ЦБ, «Мастер-Капитал» находился под контролем Надежды Бажановой и ее сына Феликса.