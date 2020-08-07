В Назрани ввели режим контртеррористической операции

*********В Ингушетии в городе Назрань и селе Сантали Малкобегского района ввели режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперативный штаб Ингушетии.

Источник агентства «Интерфакс-Юг» заявил, что на улице Победы в Назрани завязалась перестрелка между группой неизвестных и сотрудниками правоохранительных органов. «Данные о раненых или погибших пока отсутствуют», — указал он.

По словам собеседника агентства, военные заблокировали прилегающие к улице дороги, вся территория оцеплена. По данным источника, это может быть столкновением с боевиками.

В конце мая режим КТО объявляли в ингушском городе Сунжа. Силовики обнаружили группу боевиков на его окраине в одной из хозяйственных построек . Дом окружили, в ответ на предложение сдаться боевики открыли огонь по правоохранителям. Во время перестрелки двое злоумышленников были уничтожены. Их личности установлены, как заявил Национальный антитеррористический комитет (НАК), боевики планировали в Ингушетии ряд преступлений террористической направленности.