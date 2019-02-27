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В Нальчике ввели режим контртеррористической операции

На территории Нальчика ввели режим контртеррористической операции (КТО), сотрудники правоохранительных органов ведут розыск участников религиозно-экстремистской группировки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперативный штаб Национального антитеррористического комитета (НАК) по Кабардино-Балкарии.

«Сотрудниками правоохранительных органов получена информация о возможном месте нахождения членов религиозно-экстремистской группировки и их пособников в Нальчике», — говорится в сообщении.

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В оперативном штабе отметили, что у разыскиваемых есть планы по совершению преступлений террористической направленности.

НАК уточнил, что режим КТО в Нальчике ограничен улицами: 1-я Линия, Ленинградская, Туполева, Пролетарская, а также руслом реки Нальчик от улицы Пролетарская до улицы Ленинградская.

В ведомстве заявили, что во время проведения операции на этой территории будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений.​

Теги: режим КТО, Нальчик, Кабардино-Балкария, НАК
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