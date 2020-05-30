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В Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков

Силовики обнаружили группу боевиков днем 30 мая на окраине Сунжи. На предложение сдаться бандиты открыли огонь. В результате двое боевиков были ликвидированы. На месте спецслужбы нашли оружие и самодельное взрывное устройство

Видео: НАК
Видео: НАК

В ингушском городе Сунжа в ходе контртеррористической операции были ликвидированы двое боевиков. Об этом сообщили РБК в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

В НАК рассказали, что информация о нахождении в одной из хозяйственных построек на окраине города Сунжа группы вооруженных бандитов была получена во время проведения оперативно-разыскных мероприятий. Для недопущения совершения боевиками террористических актов было принято решение ввести режим контртеррористической операции (КТО).

В ингушском городе Сунжа объявили режим контртеррористической операции
Общество
Фото: Саид Царнаев / ТАСС

«Прилегающая к постройке территория была оцеплена. Засевшим в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

В результате перестрелки двое бандитов были ликвидированы. На месте боестолкновения силовики обнаружили оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство. Осмотр места происшествия продолжается, уточнили в НАК.

В Ингушетии силовики в ходе спецоперации блокировали группу боевиков
Общество
Фото: nac.gov.ru

Личность нейтрализованных боевиков установлена. Они, как заявили в комитете, намеревались совершить ряд преступлений террористической направленности на территории Ингушетии.

Потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет.

Авторы: Майя Бобенко, Михаил Юшков
Теги: Ингушетия, боевики, НАК
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