Лукашенко рассказал о работе с Путиным

Александр Лукашенко и Дмитрий Гордон (справа) (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о «барахтанье» в отношениях с Россией, отметив, что российский лидер Владимир Путин что-то обещает, а правительство решает по-другому. Об этом он сказал в интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону.

«Эти полгода я вижу — одно сказано, кто-то переделал, другое сказано — отступили, и вот это барахтанье: Путин обещает — правительство решает по-иному», — заявил он.

Глава республики вспомнил, что раньше у Путина была «хорошая черта» — он никогда не отступал от обещанного.

Лукашенко также упомянул о знакомстве с Путиным. «Владимир Владимирович говорил, что мы с ним познакомились, когда я совершал визит в Россию и посещал второй город, какой, родной мой Питер», — отметил он.

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