Лукашенко назвал нелюбимую черту у Путина

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему не нравится в президенте России Владимире Путине его недоверчивость. Об этом он сказал, в интервью с Дмитрием Гордоном.

«Путин — человек... Он своеобразный человек. Он не похож на других. Мне не нравится у него главная черта, но это для политика — супер. Он никому не доверяет», — сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, ему этой черты не хватает.

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