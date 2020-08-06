Политика , 06 авг, 18:57
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Лукашенко назвал нелюбимую черту у Путина
Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему не нравится в президенте России Владимире Путине его недоверчивость. Об этом он сказал, в интервью с Дмитрием Гордоном.
«Путин — человек... Он своеобразный человек. Он не похож на других. Мне не нравится у него главная черта, но это для политика — супер. Он никому не доверяет», — сказал Лукашенко.
По словам Лукашенко, ему этой черты не хватает.
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