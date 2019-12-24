Лукашенко заявил о ставящем ему в пример Путина сыне

Лукашенко заявил о ставящем ему в пример Путина сыне

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай часто ставит отцу в пример российского лидера Владимира Путина. Об этом сам Лукашенко сообщил в интервью радио «Эхо Москвы».

«Он друг Владимир Владимировича [Путина]. Он часто [говорит мне]: вот видишь, как президент должен поступать! Я говорю: как? Вот посмотри на Владимира Владимировича», — рассказал Лукашенко.

По его словам, во время последней встречи с Путиным в Сочи 15-летний Николай решил играть в хоккей в пятерке российского президента.

«В хоккей я не в твоей пятерке играю, я буду с Владимиром Владимировичем. А Путин ему: Коль, не торопись», — описал ситуацию Лукашенко, добавив, что Николай знает Путина с двух лет и считает его другом.

Президент Белоруссии также рассказал, что его младшего сына в Китае называют «маленьким принцем» и что он пользуется симпатией председателя КНР Си Цзиньпина и его супруги.