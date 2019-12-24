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Лукашенко заявил о ставящем ему в пример Путина сыне

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай часто ставит отцу в пример российского лидера Владимира Путина. Об этом сам Лукашенко сообщил в интервью радио «Эхо Москвы».

«Он друг Владимир Владимировича [Путина]. Он часто [говорит мне]: вот видишь, как президент должен поступать! Я говорю: как? Вот посмотри на Владимира Владимировича», — рассказал Лукашенко.

По его словам, во время последней встречи с Путиным в Сочи 15-летний Николай решил играть в хоккей в пятерке российского президента.

«В хоккей я не в твоей пятерке играю, я буду с Владимиром Владимировичем. А Путин ему: Коль, не торопись», — описал ситуацию Лукашенко, добавив, что Николай знает Путина с двух лет и считает его другом.

Президент Белоруссии также рассказал, что его младшего сына в Китае называют «маленьким принцем» и что он пользуется симпатией председателя КНР Си Цзиньпина и его супруги.

Отвечая на вопрос Алексея Венедиктова о взаимоотношениях с младшим сыном, Лукашенко заявил, что Николай является его главным критиком.

«Мне с ним проще, он впитал всю мою работу с двух лет. И как бы внешне он не боролся против меня, не критиковал, он меня понимает», — поделился он.

При этом президент Белоруссии заявил, что не желает сыну такой судьбы, как у него самого. «Президент 90-х [годов] и президент нынешний — две большие разницы», — сказал Лукашенко.

У Александра Лукашенко три сына — Виктор, Дмитрий и Николай. 44-летний Виктор занимает пост помощника президента по нацбезопасности. 39-летний Дмитрий служил в элитных подразделениях погранвойск, где боролся с контрабандой и нелегальной миграцией. С 2006 года является членом Национального олимпийского комитета Белоруссии.

Младший сын Николай сопровождает Лукашенко на публичных мероприятиях с 2008 года. Известно, что мальчик увлекается игрой на фортепиано, хоккеем, биатлоном и лыжами.

Теги: Александр Лукашенко, Владимир Путин
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