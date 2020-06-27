В Польше пройдут отложенные из-за пандемии выборы президента

В Польше в воскресенье пройдут отложенные из-за пандемии выборы президента. Почему снизились шансы на переизбрание консерватора Анджея Дуды, о чем спорят оппоненты и как могут измениться отношения с Россией, разбирался РБК

Предвыборные плакаты кандидатов в президенты Рафала Тшасковского и Анджея Дуды (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Как коронавирус перенес выборы и ослабил рейтинг президента

Выборы президента Польши намечались на 10 мая, однако из-за пандемии COVID-19 власти были вынуждены их перенести на 28 июня. Сначала правящая в Польше консервативная партия «Право и справедливость» пыталась организовать голосование по почте. Но это предложение было раскритиковано оппозицией, к тому же участвовать в выборах в разгар эпидемии были готовы только 30% избирателей. Под давлением власти были вынуждены отказаться от этой идеи и перенести выборы больше чем на месяц. Теперь они пройдут по смешанной системе — можно будет проголосовать на избирательном участке или отправить бюллетень почтой.

К майскому голосованию президент Анджей Дуда подходил в статусе фаворита (пост он занимает с 2015 года): за него готова была проголосовать почти половина избирателей. За кандидата основной оппозиционной силы, партии «Гражданская платформа», Малгожату Кидава-Блоньскую — менее 10%. Оппозиция воспользовалась переносом выборов и выдвинула нового кандидата, который стал активно набирать популярность, — им стал 48-летний мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Желание не переносить выборы, а провести их в мае представители оппозиции связывали с имевшимися у властей опасениями, что рейтинг Дуды может снизиться из-за экономического спада, вызванного пандемией.

Всего в выборах примут участие 11 политиков, но основными конкурентами являются действующий глава государства Анджей Дуда (его поддерживает «Право и справедливость»), либерал Тшасковский («Гражданская платформа») и независимый кандидат, журналист и телеведущий Шимон Холовня. Согласно приводимым Politico опросам, для выявления победителя может потребоваться второй тур, в который пройдут Дуда и Тшасковский (в первом туре президент может заручиться поддержкой 43% избирателей, оппозиционер — 29%, Холовня может получить около 10% голосов). Из-за резкого изменения ситуации правящая партия вынуждена была подстраиваться под новые условия — потеряла время, силы и поддержку части избирателей, констатирует в беседе с РБК эксперт по странам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский.