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В Польше пройдут отложенные из-за пандемии выборы президента

Как оппозиция смогла навязать борьбу правящим консерваторам и каков вероятный исход голосования
В Польше в воскресенье пройдут отложенные из-за пандемии выборы президента. Почему снизились шансы на переизбрание консерватора Анджея Дуды, о чем спорят оппоненты и как могут измениться отношения с Россией, разбирался РБК
Предвыборные плакаты кандидатов в президенты Рафала Тшасковского и Анджея Дуды
Предвыборные плакаты кандидатов в президенты Рафала Тшасковского и Анджея Дуды (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Как коронавирус перенес выборы и ослабил рейтинг президента

Выборы президента Польши намечались на 10 мая, однако из-за пандемии COVID-19 власти были вынуждены их перенести на 28 июня. Сначала правящая в Польше консервативная партия «Право и справедливость» пыталась организовать голосование по почте. Но это предложение было раскритиковано оппозицией, к тому же участвовать в выборах в разгар эпидемии были готовы только 30% избирателей. Под давлением власти были вынуждены отказаться от этой идеи и перенести выборы больше чем на месяц. Теперь они пройдут по смешанной системе — можно будет проголосовать на избирательном участке или отправить бюллетень почтой.

К майскому голосованию президент Анджей Дуда подходил в статусе фаворита (пост он занимает с 2015 года): за него готова была проголосовать почти половина избирателей. За кандидата основной оппозиционной силы, партии «Гражданская платформа», Малгожату Кидава-Блоньскую — менее 10%. Оппозиция воспользовалась переносом выборов и выдвинула нового кандидата, который стал активно набирать популярность, — им стал 48-летний мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Желание не переносить выборы, а провести их в мае представители оппозиции связывали с имевшимися у властей опасениями, что рейтинг Дуды может снизиться из-за экономического спада, вызванного пандемией.

Всего в выборах примут участие 11 политиков, но основными конкурентами являются действующий глава государства Анджей Дуда (его поддерживает «Право и справедливость»), либерал Тшасковский («Гражданская платформа») и независимый кандидат, журналист и телеведущий Шимон Холовня. Согласно приводимым Politico опросам, для выявления победителя может потребоваться второй тур, в который пройдут Дуда и Тшасковский (в первом туре президент может заручиться поддержкой 43% избирателей, оппозиционер — 29%, Холовня может получить около 10% голосов). Из-за резкого изменения ситуации правящая партия вынуждена была подстраиваться под новые условия — потеряла время, силы и поддержку части избирателей, констатирует в беседе с РБК эксперт по странам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский.

Как проходят выборы

Президент Польши избирается на пять лет с возможностью повторного избрания на один срок. Если по результатам первого этапа ни один из кандидатов не набирает более 50%, то через две недели проводится второй тур. Правом голоса обладают около 30 млн человек.

На выборах 2015 года Дуда выиграл во втором туре, получив 51,55% голосов.

Что в центре кампании и каковы шансы оппозиции

«Право и справедливость» имеет сильные позиции в Польше и Европарламенте — у оппозиции нет шансов на победу, считает руководитель Центра ситуационного анализа ИМЭМО РАН Ирина Кобринская. «После проигрышей последних лет оппозиция начала постепенно оправляться, но пока раздроблена», — отметила эксперт в беседе с РБК. Решающим фактором, сыгравшим на руку правящей партии, является текущая ситуация: карантинные меры властей не вызвали общественного недовольства, а экономические последствия страна еще не ощутила в полной мере. «Все понимают, что это явление глобальное, поэтому обвинять в этом правящую партию нельзя», — объясняет эксперт. За время эпидемии в Польше было зарегистрировано 32 527 заболеваний и 1375 случаев смерти от COVID-19.

До введения карантина перевес голосов был у «Права и справедливости», теперь расклад изменился, перенос выборов оказался удачным для оппозиции, и если второй тур выборов состоится, что вполне вероятно, у оппозиционного кандидата есть шансы выиграть, считает Преображенский.

От коронакризиса, по его словам, пострадали малый и средний бизнес, сфера услуг, а часть населения Польши, которая работала за границей, вернулась домой из-за недостаточного социального обеспечения за рубежом. Многие из пострадавших считают недостаточной экономическую помощь со стороны государства, которое выделило средства на социальную поддержку экономически неактивного населения, отмечает эксперт.

К тому же предложенная во время кампании программа «Права и справедливости» далека от того, что действительно стало интересовать население во время пандемии: «Правящая партия хочет вести дискуссию о традиционных католических ценностях, а население волнует, чем оно будет платить за коммунальные услуги через месяц», — объясняет эксперт.

Одной из самых обсуждаемых тем последних недель стали права ЛГБТ-сообщества. Президент Дуда в ходе кампании запустил инициативу «Семейная хартия», которая предполагает отстаивание прав традиционных семей, пропаганду отказа от гей-браков и усыновления детей однополыми парами — обе набирающие силы в мире тенденции президент назвал чуждыми Польше иностранными идеологиями.

«Право и справедливость» пытается расколоть польское общество по моральным вопросам, создать панику вокруг прав ЛГБТ-сообщества в Польше, использует государственные СМИ, чтобы обвинить политических конкурентов во внедрении так называемых западных идеологий во внутренние дела страны, описывает кампанию правящей партии депутат польского парламента от оппозиционной коалиции «Левые» Кшиштоф Смишек.

В экономике основным вопросом является использование общеевропейских финансовых фондов для восстановления экономики, продолжает он. «Право и справедливость» хочет масштабных инвестиций, которые подтолкнут экономику вперед, а оппозиция, в частности левая, пытается убедить население в том, что сейчас нужно вкладывать деньги для решения более насущных вопросов (например, направить средства больницам, школам, местным администрациям), говорит Смишек. По его мнению, позднее согласие на перенос выборов могло сыграть против правящей партии — общество впервые за несколько лет увидело ее слабость.

Какими будут отношения с Россией

В ходе кампании правящая партия продолжала критиковать Европейский союз, с руководством которого у «Права и справедливости» враждебные отношения. Оппозиционные кандидаты, наоборот, уделяют особое внимание сотрудничеству с Евросоюзом, пояснил депутат Смишек. Отношения с Россией, если выборы выиграет Дуда, не изменятся, но, если выиграет другой кандидат, есть шанс постепенно восстановить их, считает политик.

Иван Преображенский отмечает, что для большинства польских партий взаимоотношения с Россией не являются дискуссионным вопросом в отличие от преимущественной ориентации на США («Право и справедливость») или на ЕС («Гражданская платформа»). «В данном вопросе фактор России играет свою роль, потому что Россия представляет угрозу, а США могут от нее защитить», — объясняет эксперт. 24 июня Дуда отправился с визитом к президенту США Дональду Трампу.

В мае Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности Польши, где российская политика названа основной угрозой государству, поэтому в предвыборной гонке отношения с Россией не обсуждаются, отмечает Ирина Кобринская: «Польские политики поиграли во все антироссийские карты весной, во время десятилетия гибели президентского самолета Леха Качиньского в Смоленске, а также на интерпретациях 75-летия окончания Второй мировой войны».

Автор: Ксения Сигаева
Теги: Польша, президент, выборы
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