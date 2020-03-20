В Польше объявили об эпидемии COVID-19

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о введении в стране режима эпидемии из-за коронавируса. Об этом сообщает Wprost.

Таким образом уровень опасности в связи с коронавирусом был повышен — раньше в Польше действовал режим угрозы эпидемии. По словам премьера, за счет введения режима эпидемии у властей появятся дополнительные полномочия.

Кроме того, если в режиме угрозы эпидемии штрафы за нарушение карантина составляли 5 тыс. злотых (около 94 тыс. руб.), то после объявления эпидемии они возрастают до 30 тыс. злотых (563 тыс. руб.)

Моравецкий отметил, что президентские выборы должны пройти 10 мая и введение чрезвычайного положения не влияет на дату голосования.