Подсветку Останкинской башни выключат в знак траура по погибшим в Ливане

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Подсветка на Останкинской телевизионной башне в Москве будет выключена на один час в знак траура по погибшим в результате взрыва в Бейруте, сообщили РБК в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС)

«6 августа с 23:00 и до 00:00 Останкинская телебашня выключит подсветку в знак траура по погибшим при взрыве в Бейруте», — сказали в пресс-службе.

5 августа Париже в полночь по местному времени (1:00 мск) на один час в память о жертвах взрыва в Бейруте также погасла Эйфелева башня. «Это дань памяти всем жертвам взрыва», — написала в своем Twitter мэр французской столицы Анн Идальго.

Взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Сдетонировали 2750 т аммиачной селитры, хранившейся на складе с 2014 года. Сотрудники порта пытались заварить небольшие отверстия, чтобы ее не украли. Селитра была конфискована с судна Rhosus, которое перевозило груз из Батуми в Мозамбик, а в порту Бейрута сделало незапланированную остановку и было задержано властями.