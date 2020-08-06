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Подсветку Останкинской башни выключат в знак траура по погибшим в Ливане

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Подсветка на Останкинской телевизионной башне в Москве будет выключена на один час в знак траура по погибшим в результате взрыва в Бейруте, сообщили РБК в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС)

«6 августа с 23:00 и до 00:00 Останкинская телебашня выключит подсветку в знак траура по погибшим при взрыве в Бейруте», — сказали в пресс-службе. 

5 августа Париже в полночь по местному времени (1:00 мск) на один час в память о жертвах взрыва в Бейруте также погасла Эйфелева башня. «Это дань памяти всем жертвам взрыва», — написала в своем Twitter мэр французской столицы Анн Идальго.

Последствия взрыва в порту Бейрута. Фоторепортаж
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Взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Сдетонировали 2750 т аммиачной селитры, хранившейся на складе с 2014 года. Сотрудники порта пытались заварить небольшие отверстия, чтобы ее не украли. Селитра была конфискована с судна Rhosus, которое перевозило груз из Батуми в Мозамбик, а в порту Бейрута сделало незапланированную остановку и было задержано властями.

Жертвами взрыва стали не менее 130 человек, пострадали около 5 тыс. Разрушены и пострадали половина административных зданий Бейрута, в том числе и российское посольство. Одна сотрудница получила легкие ранения осколками стекла.

Теги: Останкинская телебашня, Бейрут, взрыв, новости
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