Лукашенко пообещал не допустить «костер в центре Минска» в день выборов

Александр Лукашенко на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит, чтобы в центре Минска «разожгли костер» во время выборов главы государства. Об этом он заявил на совещании по обеспечению безопасности выборов. Его слова приводит на своем сайте издание «СБ.Беларусь сегодня».

Кроме того, президент дал оценку ходу досрочного голосования в республике. «Достойно, красиво, идут люди, никому не мешают… Мы же не по почте голосуем, как в некоторых государствах. На пеньках, в гаражах и на улицах тоже не голосуем. У нас избирательные участки, все идут туда», — заявил Александр Лукашенко (цитата по «СБ.Беларусь сегодня»).

Ранее, 4 августа, в Белоруссии открылись избирательные участки для досрочного голосования на президентских выборах. Оно закончится 8 августа, основной день голосования назначен на 9 августа.

В первый день досрочного голосования на выборах президента Белоруссии, по данным портала Центризбиркома страны «Выборы 2020», явка избирателей составила 4,98%.