В Молдавии ответили на сообщения о судне со взорвавшимся в Бейруте грузом

Фото: Issam Abdallah / Reuters

Судно, перевозившее груз, который мог взорваться в порту Бейрута, уже давно не под флагом Молдавии. Об этом заявил директор Агентства водного транспорта Молдавии Игорь Захария, его слова приводит «Sputnik Молдова».

Он добавил, что то, под каким флагом было судно, не имеет значения. «То, что из-за груза случились какие-то последствия после, как этот взрыв, это не значит, что судно каким-то образом виновато в том, что груз неправильно хранился в порту. А тем более не значит, что флагман виноват», — сказал Захария.

4 августа в порту Бейрута произошел взрыв. По данным властей, погибли более 100 человек, свыше 4 тыс. пострадали.

Согласно итогам заседания Высшего совета по обороне Ливана, причиной взрыва мог стать груз аммиачной селитры, который несколько лет хранился на складе в порту и взорвался при сварочных работах.