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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве еще 1329 человек вылечились от коронавируса

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В столице за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 1329 человек. Об этом заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, передает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

По ее словам, общее количество выздоровевших в столице увеличилось до 184 969 человек.

В Москве за сутки умерли 11 человек с коронавирусом
Общество
Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС

По последним данным оперативного штаба, в Москве выявили 244 097 заболевших COVID-19, 4510 зараженных умерли.

С начала распространения коронавируса в России, по данным на 4 августа, выявили 861 423 зараженных. Из них выздоровели 661 471 пациент.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Столичный мэр Сергей Собянин 2 августа отмечал, что опасность второй волны заболевания в городе практически отсутствует. В начале июля мэр также говорил, что нужно открыто смотреть на существующие риски, однако есть надежда, что Москва избежит новой «какой-то жесткой вспышки».

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Теги: Москва, коронавирус, Анастасия Ракова
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