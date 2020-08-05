В Москве еще 1329 человек вылечились от коронавируса

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В столице за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 1329 человек. Об этом заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, передает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

По ее словам, общее количество выздоровевших в столице увеличилось до 184 969 человек.

По последним данным оперативного штаба, в Москве выявили 244 097 заболевших COVID-19, 4510 зараженных умерли.

С начала распространения коронавируса в России, по данным на 4 августа, выявили 861 423 зараженных. Из них выздоровели 661 471 пациент.