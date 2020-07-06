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СМИ узнали о предложении освободить малоимущие семьи от оплаты детсада

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила освободить малоимущие семьи от платы за детский сад, соответствующее предложение она направила в правительство и Госдуму. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию текста обращения.

От оплаты яслей и детсада предлагается освободить семьи с низким доходом — до двух прожиточных минимумов. По мнению Волынец, эта мера поддержки может стать существенной для родителей с малоимущих.

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В конце июня депутат Госдумы Василий Власов предложил установить ежемесячные выплаты за отказ от места в детском саду в размере регионального минимального размера оплаты труда (МРОТ). Согласно инициативе, семьи смогут получать выплаты все время, в течение которого ребенок посещал бы детсад.

В мае член Общественной палаты России Султан Хамзаев направил на имя премьер-министра Михаила Мишустина предложение об освобождении от платы за детский сад тех, кто потерял работу в период самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. Инициатива касается граждан, вставших на учет в государственной службе занятости.

Теги: малоимущие, детсады, поддержка
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