Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 июля
USD ЦБ: 73,36 (+1,13) Инвестиции, 13:18
Курс евро на 31 июля
EUR ЦБ: 86,25 (+1,34) Инвестиции, 13:18
До и после пандемии: почему молочный рынок изменится, и каким он будет Pro, 15:34 Сбербанк назвал регионы-лидеры по отказу от наличных Финансы, 15:26 Семья Фургала объявила о сборе средств на оплату услуг адвокатов Общество, 15:19 Россиянам упростят условия выдачи субсидий на оплату ЖКХ Общество, 15:16 Чемпионы Олимпиады-80 попросили Путина не сносить велодром в Крылатском Спорт, 15:15 Эксперты оценили готовность рекомендовать своих операторов связи Технологии и медиа, 15:14 Путин поручил военным изолировать химзавод в городе в Иркутской области Политика, 15:02 ФСИН составила список самых читаемых заключенными книг Общество, 15:02 Бастрыкин поручил разобраться в драке депутатов из-за плаката «Голубки» Общество, 14:58 Ванинский порт ответил Дегтяреву на упреки в «дедовских» технологиях Политика, 14:52 В Минздраве назвали срок подготовки новых правил медосмотра водителей Общество, 14:51 Брендан Глисон сыграл Дональда Трампа в сериале «Закон Коми» Стиль, 14:49 В Польше за месяц утроилось количество новых случаев заражения COVID-19 Общество, 14:42 Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии Политика, 14:41
Общество ,  
0 

Россиянам упростят условия выдачи субсидий на оплату ЖКХ

Фото: Роман Храмовник / ТАСС
Фото: Роман Храмовник / ТАСС

С начала следующего года правила выдачи гражданам субсидий на оплату услуг ЖКХ будут упрощены, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Стенограмма заседания размещена на сайте кабинета.

С 2021 россиянам не потребуется получать справку об отсутствии задолженности по платежам, чтобы доказать право на субсидию, уточнил Мишустин.

«Всю необходимую информацию будет собирать уполномоченный орган, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем», — пояснил премьер.

По словам Мишустина, соответствующее постановление уже подготовлено.

Тарифы на услуги ЖКХ в России вырастут с 1 июля
Общество

Накануне, 29 июля, Мишустин подписал распоряжение о распределении между регионами более 9 млрд руб. на предоставление гражданам льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.

В частности, льготы могут получить ветераны, инвалиды, а также пострадавшие при радиационных и других техногенных катастрофах. Речь идет об оплате государством 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг, расходы регионов на это возместят за счет федерального бюджета.

Минстрой сообщил об инициативе заморозить тарифы ЖКХ
Общество
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

С 1 июля в России подняли тарифы на жилищно-коммунальные услуги, в среднем рост составил 4%. В Москве тарифы выросли на 5%, в Подмосковье — на 4,1%, а в Санкт-Петербурге — на 3,8%. Меньше всего тарифы изменили в Ненецком автономном округе, где оплату услуг ЖКХ подняли на 2,4%.

Теги: ЖКХ, субсидии, Михаил Мишустин
Материалы по теме
Тарифы на услуги ЖКХ в России вырастут с 1 июля
Общество
Минстрой подсчитал выпадающие доходы в случае заморозки тарифов ЖКХ
Экономика
Минстрой предложил увеличить число льготников по ЖКХ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter