Россиянам упростят условия выдачи субсидий на оплату ЖКХ

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С начала следующего года правила выдачи гражданам субсидий на оплату услуг ЖКХ будут упрощены, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Стенограмма заседания размещена на сайте кабинета.

С 2021 россиянам не потребуется получать справку об отсутствии задолженности по платежам, чтобы доказать право на субсидию, уточнил Мишустин.

«Всю необходимую информацию будет собирать уполномоченный орган, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем», — пояснил премьер.

По словам Мишустина, соответствующее постановление уже подготовлено.