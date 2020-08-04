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При взрыве в Бейруте погибли более 50 человек

Число пострадавших уже превысило несколько тысяч человек
Фото: Hassan Ammar / AP
Фото: Hassan Ammar / AP

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что в результате взрыва в Бейруте погибли 50 человек и пострадали более 2,7 тыс., передает  Al-Hadat в Twitter.

Как передает ливанский телеканал OTV, ливанское отделение «Красного креста» ранее сообщило, что в результате взрыва пострадали более 2,2 тыс. человек. 

Взрыв произошел в порту Бейрута вечером во вторник. Взрывная волна повредила здания в близлежащих районах Бейрута в радиусе нескольких километров. Пострадало в том числе здание российской дипмиссии. Травмы получила сотрудница посольства.

Последствия взрыва в порту Бейрута. Фоторепортаж
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Среди пострадавших при взрыве — жена и дочь премьер-министра страны Хасана Диаба. Погиб лидер правой националистической партии Ливана «Катаиб» Низар Наджарян.

Изначально в качестве причины взрыва называлась детонация пиротехники на складе. Однако позднее руководитель Главного управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим заявил, что он мог быть вызван взрывоопасными материалами, конфискованными несколько лет назад. Источники телеканала LBCI сообщают, что речь идет о грузе нитрата натрия (соли азотной кислоты), который был конфискован с одного из кораблей более года назад и хранился на складе в порту.

Материал дополняется.

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