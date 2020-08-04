При взрыве в Бейруте погибли более 50 человек

Число пострадавших уже превысило несколько тысяч человек

Фото: Hassan Ammar / AP

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что в результате взрыва в Бейруте погибли 50 человек и пострадали более 2,7 тыс., передает Al-Hadat в Twitter.

Как передает ливанский телеканал OTV, ливанское отделение «Красного креста» ранее сообщило, что в результате взрыва пострадали более 2,2 тыс. человек.

Взрыв произошел в порту Бейрута вечером во вторник. Взрывная волна повредила здания в близлежащих районах Бейрута в радиусе нескольких километров. Пострадало в том числе здание российской дипмиссии. Травмы получила сотрудница посольства.

Среди пострадавших при взрыве — жена и дочь премьер-министра страны Хасана Диаба. Погиб лидер правой националистической партии Ливана «Катаиб» Низар Наджарян.