Защита и прокурор обжаловали приговор историка Юрия Дмитриева
На приговор Петрозаводского городского суда по делу историка Юрия Дмитриева поступили апелляционные жалобы, сообщается на сайте инстанции.
«Апелляционные жалобы поданы осужденным Дмитриевым Ю. А., представителем потерпевшей. Прокурором г. Петрозаводска на указанный приговор суда внесено апелляционное представление», — говорится в сообщении.
Юрий Дмитриев — историк и краевед, глава карельского отделения некоммерческой организации «Мемориал». Под его редакцией выходили книги памяти жертв политических репрессий в Карелии.
В 2016 году началось уголовное преследование Дмитриева. Его обвинили в изготовлении детской порнографии и развратных действиях в отношении падчерицы. В 2018 году Петрозаводский суд оправдал его по этим статьям, однако признал его виновным в хранении оружия — в деле фигурировал ржавый, непригодный к использованию обрез. Его приговорили к двум годам и шести месяцам ограничения свободы.