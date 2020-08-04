Защита и прокурор обжаловали приговор историка Юрия Дмитриева

Позднее Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и передал дело на повторное рассмотрение. Тогда его обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей приемной дочери.

В июле 2020 года суд приговорил Дмитриева к трем с половиной годам колонии по статье о сексуальном насилии (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК). Обвинение просило назначить ему 15 лет заключения.