Роспотребнадзор предупредил о трех новых штаммах гриппа осенью

Россию осенью ожидают три обновленных штамма гриппа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Речь идет о штаммах вируса, подобных типу A, включая A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1) pdm09 и A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2), а также о вирусах типа B — B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage) и B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage), уточнили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что еще в феврале Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала в сезоне 2020-2021 годов в северном полушарии включить в состав вакцин эти вирусы.

В конце июля глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что в России осенью — зимой появятся новые штаммы гриппа, от которых жители страны еще не делали прививки. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что россиянам следует привиться от гриппа и пневмококковой инфекции.