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Мурашко порекомендовал к осени сделать прививки от гриппа и пневмококка

В преддверии осени россиянам следует сделать прививки от гриппа и пневмококковой инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».

«Вакцинация против гриппа — это тоже элемент обязательный для спокойного прохождения этого периода. В том числе можно рекомендовать, вне рамок национального календаря прививок, вакцинацию против пневмококка», — сказал Мурашко, отвечая на вопрос о подготовке к осени.

По словам главы Минздрава, вакцинация против пневмококка действует до пяти лет, поэтому такую прививку в качестве подготовки к осеннему сезону можно делать уже сейчас.

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Ранее Мурашко сообщил, что в августе может начаться вакцинация от коронавирусной инфекции для людей из группы риска. Первыми процедуру пройдут медицинские работники и те, кто наиболее часто сталкивается с инфицированными.

При этом министр не уточнил, когда начнется массовая вакцинация населения. Он отметил, что сначала должны завершиться клинические испытания и появиться экспертные оценки. Затем добровольцам из групп риска будет предложена вакцинация. После этого начнется более широкое производство препарата.

Теги: Михаил Мурашко, вакцинация, грипп
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