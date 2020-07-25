Мурашко порекомендовал к осени сделать прививки от гриппа и пневмококка

В преддверии осени россиянам следует сделать прививки от гриппа и пневмококковой инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».

«Вакцинация против гриппа — это тоже элемент обязательный для спокойного прохождения этого периода. В том числе можно рекомендовать, вне рамок национального календаря прививок, вакцинацию против пневмококка», — сказал Мурашко, отвечая на вопрос о подготовке к осени.

По словам главы Минздрава, вакцинация против пневмококка действует до пяти лет, поэтому такую прививку в качестве подготовки к осеннему сезону можно делать уже сейчас.

Ранее Мурашко сообщил, что в августе может начаться вакцинация от коронавирусной инфекции для людей из группы риска. Первыми процедуру пройдут медицинские работники и те, кто наиболее часто сталкивается с инфицированными.