В Гидрометцентре пообещали потепление на неделе

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С 4 августа температура воздуха в европейской части России «будет соответствовать настоящему лету». Об этом РБК сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что в последние дни в европейской части России преобладала прохладная погода, температура достигала не более 18–20 градусов. «Такой температурный фон больше характерен для начала сентября», — пояснил Вильфанд. Он добавил, что с августа атмосферное давление начнет расти, облачность будет небольшой и «солнце начнет хорошо нагревать подстилающую поверхность».

С 4 августа воздух прогреется до 25 градусов, а с 5 августа температура будет еще выше — на уровне 25–30 градусов. По словам Вильфанда, синоптики не ожидают серьезных осадков, условий для формирования облаков тоже не будет.

Особенно теплая погода ожидается на северо-востоке европейской и на севере азиатской частей России. Там воздух прогреется на 8–10 градусов выше нормы. «На юге европейской территории температура будет ниже нормы на 1–2 градуса, затем — около нормы. Норма — около 35 градусов, будет 27–32, так что это тоже будет восприниматься позитивно», — заключил Вильфанд.