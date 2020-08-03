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В Гидрометцентре пообещали потепление на неделе

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

С 4 августа температура воздуха в европейской части России «будет соответствовать настоящему лету». Об этом РБК сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что в последние дни в европейской части России преобладала прохладная погода, температура достигала не более 18–20 градусов. «Такой температурный фон больше характерен для начала сентября», — пояснил Вильфанд. Он добавил, что с августа атмосферное давление начнет расти, облачность будет небольшой и «солнце начнет хорошо нагревать подстилающую поверхность».

С 4 августа воздух прогреется до 25 градусов, а с 5 августа температура будет еще выше — на уровне 25–30 градусов. По словам Вильфанда, синоптики не ожидают серьезных осадков, условий для формирования облаков тоже не будет.

Особенно теплая погода ожидается на северо-востоке европейской и на севере азиатской частей России. Там воздух прогреется на 8–10 градусов выше нормы. «На юге европейской территории температура будет ниже нормы на 1–2 градуса, затем — около нормы. Норма — около 35 градусов, будет 27–32, так что это тоже будет восприниматься позитивно», — заключил Вильфанд.

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Накануне научный руководитель Гидрометцентра сообщал, что уже в среду, 5 августа, температура превысит норму на 1–2 градуса, а в четверг воздух прогреется на 3 градуса выше нормы. «Это касается почти всей европейской территории страны. Только в Астраханской и Волгоградской областях, на востоке Ставрополья — на 1–2 градуса ниже нормы», — говорил тогда Вильфанд.

Теги: погода, аномальная жара, новости, Росгидрометцентр
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