В Гидрометцентре спрогнозировали «опасное солнце» в ряде регионов России

Опасное ультрафиолетовое излучение ожидается в ближайшие три дня в Орловской, Брянской, Воронежской Курской областях, а также в Ставропольском, Краснодарском, Забайкальском и Приморском краях, а также в республике Адыгея. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, индекс ультрафиолетового излучения будет доходить до семи единиц. В районе Сочи, Адыгеи, на юге Краснодарского и Ставропольского краев этот индекс будет достигать восьми-девяти единиц. По словам Вильфанда, этот показатель является опасным, потому что при таком индексе на коже стремительно возникают поражения.

Синоптик посоветовал в предстоящие три дня не находиться на солнце во избежание возникновения солнечных ударов и ожогов кожи.

Кроме того, по словам Вильфанда, опасное солнечное излучение прогнозируется в Приморском крае, Владивостоке и Забайкальском крае.