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В РФПИ сообщили о поставках «Авифавира» в семь стран Латинской Америки

Россия будет поставлять отечественный препарат «Авифавир» для лечения коронавирусной инфекции в ряд стран Латинской Америки. Об этом РБК сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Компания «Кромис» (совместное предприятие РФПИ и группы компаний «ХимРар») подписала соответствующее соглашение с боливийской компанией Sigma Corp S.R.L. Российский препарат будет продаваться на территории Аргентины, Боливии, Гондураса, Парагвая, Сальвадора, Уругвая и Эквадора. В эти страны будет доставлено не менее 150 тыс. упаковок «Авифавира». «Кроме того, производственной площадке партнера в Боливии будет передана технология получения готовой лекарственной формы «Авифавира», — говорится в сообщении.

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«Авифавир» — российский аналог японского противогриппозного препарата «Фавипиравир». Он стал первым в России препаратом, разрешенным для применения против коронавируса. «Авифавир» уже доставлен в 50 регионов России, а также в Белоруссию и Казахстан.

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Источник: JHU
Данные по миру i

В середине июля глава РФПИ Кирилл Дмитриев не исключил, что препарат может поступить в аптеки до конца июля. По его словам, препарат будет продаваться только по рецепту и его нельзя использовать беременным женщинам.

Теги: Россия, коронавирус, препарат
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