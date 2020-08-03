Медведев заявил о недопустимости американского сценария в период пандемии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 74,16 (+0,73) Инвестиции, 13:11
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 87,23 (-0,06) Инвестиции, 13:11
В Гидрометцентре пообещали потепление на неделе Общество, 18:41 Мыслить как конструктор: чему может научить проектное мышление Экономика образования, 18:40  «Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2» Бизнес, 18:34 СК возбудил дело по факту исчезновения ребенка с аутизмом в Подмосковье Общество, 18:31 Швейцарский банк Basler Kantonalbank начнет работать с криптовалютой Крипто, 18:25 В МВД сообщили о психическом заболевании захватившего банк в Киеве Общество, 18:25 Прокуратура начала проверку данных об утечке базы данных автомобилистов Общество, 18:20 Чемезов оценил эффективность нового закона о госзакупках Экономика, 18:16 В России после самоизоляции не открылось более 15% ресторанов Бизнес, 18:15 В Москве спустя 25 лет задержали подозреваемого в убийстве милиционеров Общество, 18:10 Медведев заявил о недопустимости американского сценария в период пандемии Общество, 17:58 Коррозия кризиса: как пандемия изменила бизнес поставщиков металлопроката Pro, 17:43 Китайский Haval F7 получил новую топовую версию в России Авто, 17:42 В 13 городах и районах Азербайджана продлили строгий карантин Общество, 17:41
Пандемия коронавируса ,  
0 

Медведев заявил о недопустимости американского сценария в период пандемии

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о преступности во время пандемии коронавируса, заявил, что российским властям необходимо сделать все, чтобы сохранить стабильность и не повторить американский сценарий, передает «РИА Новости».

«Естественно, трудно и в Соединенных Штатах Америки с этими проблемами справляться, там очевидно, что наложились другие факторы, включая фактор начала избирательной кампании. Но вот нам нужно обязательно сделать все, чтобы стабильность, которая есть в этой сфере, она и дальше сохранялась», — пояснил Медведев.

Похороны Джорджа Флойда в Хьюстоне. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Массовые акции протеста и беспорядки уже в течение двух месяцев проходят в городах США из-за смерти темнокожего американца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая удушающий прием, вследствие которого он умер.

Президент США Дональд Трамп неоднократно осуждал действия местных властей, которые, по его мнению, принимали недостаточно мер для нормализации ситуации. Это вызвало недовольство властей Сиэтла.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: США, протесты, коронавирус, Дмитрий Медведев, Совбез РФ
Материалы по теме
Американская группа Bon Jovi посвятила песню Джорджу Флойду
Общество
Трамп отказался упразднять полицию после гибели афроамериканца Флойда
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter