Медведев заявил о недопустимости американского сценария в период пандемии

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о преступности во время пандемии коронавируса, заявил, что российским властям необходимо сделать все, чтобы сохранить стабильность и не повторить американский сценарий, передает «РИА Новости».

«Естественно, трудно и в Соединенных Штатах Америки с этими проблемами справляться, там очевидно, что наложились другие факторы, включая фактор начала избирательной кампании. Но вот нам нужно обязательно сделать все, чтобы стабильность, которая есть в этой сфере, она и дальше сохранялась», — пояснил Медведев.

Массовые акции протеста и беспорядки уже в течение двух месяцев проходят в городах США из-за смерти темнокожего американца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая удушающий прием, вследствие которого он умер.

Президент США Дональд Трамп неоднократно осуждал действия местных властей, которые, по его мнению, принимали недостаточно мер для нормализации ситуации. Это вызвало недовольство властей Сиэтла.