Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 25

Число задержанных в ходе беспорядков в американском городе Сиэтл (штат Вашингтон) возросло до 25 человек. Об этом местная полиция сообщила в Twitter.

Ранее полиция Сиэтла объявила беспорядки в городе мятежом и сообщила о 16 задержанных.

Протестующие предприняли попытку нападения на полицейский участок и устроили взрыв около одной из его стен. В результате в здании образовалась небольшая дыра, трое полицейских пострадали. Одного из них госпитализировали с травмой ноги, двое других вернулись к службе после получения медицинской помощи.

Участники беспорядков также подожгли конструкции и строительный вагончик на территории возводимого центра заключения несовершеннолетних преступников.