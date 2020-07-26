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Протесты в США ,  
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Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 25

Число задержанных в ходе беспорядков в американском городе Сиэтл (штат Вашингтон) возросло до 25 человек. Об этом местная полиция сообщила в Twitter.

Ранее полиция Сиэтла объявила беспорядки в городе мятежом и сообщила о 16 задержанных.

Протестующие предприняли попытку нападения на полицейский участок и устроили взрыв около одной из его стен. В результате в здании образовалась небольшая дыра, трое полицейских пострадали. Одного из них госпитализировали с травмой ноги, двое других вернулись к службе после получения медицинской помощи.

Участники беспорядков также подожгли конструкции и строительный вагончик на территории возводимого центра заключения несовершеннолетних преступников.

Протесты и беспорядки в Сиэтле и других городах США продолжаются с конца мая. Их причиной стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, который умер в больнице после жесткого задержания полицией.

Как выглядит «автономная зона» протестующих в Сиэтле. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В июне в Сиэтле протестующие захватили несколько кварталов в центре города и объявили их территорией свободной от полиции. Однако спустя несколько недель полиция ликвидировала эту «автономную зону».

Власти города и штата Вашингтон неоднократно подвергались критике президента Дональда Трампа за бездействие. 23 июля он объявил, что направит дополнительные силы федеральных органов правопорядка для борьбы со вспышками преступности в те города, где местные власти не справляются. Мэр Сиэтла и еще 13 городов выступили категиорически против этих мер.

Теги: США, Сиэтл, беспорядки
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