Общество , 03 авг, 09:48
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При возгорании на Норильской ТЭЦ-2 погиб человек
В электроцехе территории ТЭЦ-2, которая входит в состав Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, принадлежит «Норникелю») загорелось масло. Погиб один человек, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по Красноярскому краю.
Ведомство указывает, что в электроцехе, где загорелось масло, проводились ремонтные работы. Площадь пожара составила пять кв. м. Для тушения огня привлекались 12 человек и четыре единицы техники.
ТАСС со ссылкой на компанию «Норникель» (собственник Норильско-Таймырской энергетической компании, в состав которой входит ТЭЦ-2) сообщает, что на электроснабжение жилых районов и производственных площадок инцидент не повлиял.
РБК направил запрос в «Норникель».