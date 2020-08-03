При возгорании на Норильской ТЭЦ-2 погиб человек

Фото: zhitvnorilske / Instagram

В электроцехе территории ТЭЦ-2, которая входит в состав Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, принадлежит «Норникелю») загорелось масло. Погиб один человек, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по Красноярскому краю.

Ведомство указывает, что в электроцехе, где загорелось масло, проводились ремонтные работы. Площадь пожара составила пять кв. м. Для тушения огня привлекались 12 человек и четыре единицы техники.

ТАСС со ссылкой на компанию «Норникель» (собственник Норильско-Таймырской энергетической компании, в состав которой входит ТЭЦ-2) сообщает, что на электроснабжение жилых районов и производственных площадок инцидент не повлиял.

РБК направил запрос в «Норникель».