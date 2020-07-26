В Волгоградской области задержали подозреваемого в пожаре на 1 тыс. га

Фото: МВД РФ

Полиция задержала предполагаемого виновника крупного пожара под Волгоградом, им оказался работник фермы, который выбросил непотушенный окурок сигареты на сухую траву. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

«Сотрудники уголовного розыска и участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Дубовскому району установили личность и задержали подозреваемого в возгорании», — уточняется в сообщении.

Задержанный — 63-летний житель села Горный Балыклей, ранее он был судим. Мужчина сознался, что во время выпаса скота выбросил на землю сигарету, а когда заметил, что трава загорелась, не стал ее тушить и не вызвал пожарных.

Как отметила полиция, сейчас проводится процессуальная проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного или административного дела.