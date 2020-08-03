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Технологии и медиа ,  
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Мантуров назвал новые сроки начала выпуска российского электромобиля

Серийный выпуск первого российского электромобиля Zetta планируется начать в Тольятти в конце текущего года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Его слова передает ТАСС. Ранее Мантуров говорил, что серийный выпуск Zetta намечен на первый квартал 2020 года.

«Понятно, что пандемия внесла свои коррективы в развитие проекта», — сказал Мантуров.

По словам министра, сейчас все сертификационные процедуры планируется завершить до конца года и в этот же период «коллеги должны стартовать уже с серийным продуктом».

Мантуров отметил, что для выпуска Zetta потребовались дополнительные инвестиции в размере 100 млн руб. Вопрос о выделении этих средств в конце августа рассмотрит экспертный совет Фонда развития промышленности.

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Фото: William DeShazer / Reuters

Zetta — первый российский электромобиль, максимальная скорость которого составит 120 км/ч. Стоимость автомобиля Zetta в базовой комплектации составит 450 тыс. рублей. При этом стоимость электромобиля будет отличаться в зависимости от емкости батареи и типа привода.

По прогнозам Zetta, в России сегмент компактных электромобилей сможет составить до 15 тыс. проданных автомобилей в год. 

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Теги: Денис Мантуров, электромобиль
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