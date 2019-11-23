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Мантуров назвал сроки начала производства российского электромобиля

Серийное производство первого российского электромобиля Zetta планируют запустить в первом квартале 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

По его словам, сертификация электромобиля находится на финальной стадии.

Ранее, по словам генерального директора компании Zetta Дениса Щуровского, продажи электромобиля планировали начать в декабре 2019 года. Его сертификацию планировали закончить до октября. Сообщалось, что стоимость автомобиля в базовой комплектации, включающей в себя батарею на 200 км и передний привод, должна составить 450 тыс. руб. Цена на электромобиль будет варьироваться в зависимости от емкости батареи и типа привода.

Согласно прогнозам Zetta, в России сегмент компактных электромобилей сможет составить до 15 тыс. проданных автомобилей в год.

Теги: электромобиль, Минпромторг
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