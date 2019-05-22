Гендиректор Zetta назвал стоимость российского электромобиля

Российский электромобиль Zetta поступит в продажу в декабре и будет стоить от 450 тыс. руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора компании Дениса Щуровского.

Он отметил, что эта цена установлена для автомобиля в базовой комплектации, включающей в себя батарею на 200 км и передний привод. Цена будет варьироваться в зависимости от емкости батареи и типа привода.

К настоящему моменту все испытания электромобиль прошел. Производители рассчитывают, что новый электромобиль пройдет сертификацию до октября, после чего в декабре начнутся продажи серийных машин.

Согласно прогнозам Zetta, в России сегмент компактных электромобилей сможет составить до 15 тыс. проданных автомобилей в год.

В сентябре 2017 года в индустриальном парке «Заволжье» в Ульяновске президенту Владимиру Путину продемонстрировали электромобиль el-Panda фирмы Zetta. Отмечалось, что в серийном производстве его цена составит около 500 тыс. руб. Разработчики добавили, что новый электромобиль движется без звука и способен за пять-шесть секунд набрать скорость до 100 км/ч.