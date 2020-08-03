Эксперты назвали отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Лидером по доле высокооплачиваемых сотрудников в России в период с мая 2019 года по май текущего года стала отрасль рыболовства, сообщает «РИА Новости».

Почти треть занятых в этой отрасли (29%) получают более 100 тыс. руб. в месяц, следует из проведенного агентством исследования. Второе место по числу высокооплачиваемых сотрудников занимает финансовая сфера, где зарплату выше 100 тыс. руб. получают 27,3% сотрудников. На третьем месте идет отрасль добычи полезных ископаемых.

Наименее прибыльными сферами оказались сельское хозяйство и легкая промышленность, где более 100 тыс. в месяц зарабатывают только 1,2% занятых.

Исследование провели эксперты «РИА Рейтинг» на основе данных Росстата о средних зарплатах за год, с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года, и распределении заработной платы в апреле 2019 года. В исследовании были проанализированы зарплаты постоянных сотрудников крупных и средних организаций.