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Общество ,  
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Эксперты назвали отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Лидером по доле высокооплачиваемых сотрудников в России в период с мая 2019 года по май текущего года стала отрасль рыболовства, сообщает «РИА Новости».

Почти треть занятых в этой отрасли (29%) получают более 100 тыс. руб. в месяц, следует из проведенного агентством исследования. Второе место по числу высокооплачиваемых сотрудников занимает финансовая сфера, где зарплату выше 100 тыс. руб. получают 27,3% сотрудников. На третьем месте идет отрасль добычи полезных ископаемых.

Наименее прибыльными сферами оказались сельское хозяйство и легкая промышленность, где более 100 тыс. в месяц зарабатывают только 1,2% занятых.

Исследование провели эксперты «РИА Рейтинг» на основе данных Росстата о средних зарплатах за год, с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года, и распределении заработной платы в апреле 2019 года. В исследовании были проанализированы зарплаты постоянных сотрудников крупных и средних организаций.

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами
Финансы
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

В марте текущего года телеканал RT со ссылкой на данные Росстата сообщал, что в 2019 году наиболее высокие зарплаты (102,99 тыс. руб.) получили россияне, занятые в финансовой и страховой сферах. Также наиболее прибыльными были сферы информации и связи (74,4 тыс. руб.) и научная, техническая и профессиональная деятельность (72,9 тыс. руб.).
Наиболее низкими оказались зарплаты работников сфер общественного питания и гостиниц (27,9 тыс. руб.).

Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы
Экономика
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

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Что касается уровня зарплат в зависимости от региона, самая высокая средняя зарплата за первый квартал текущего года, по данным Росстата, была зафиксирована на Чукотке. Также высокими оказались зарплаты жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (101,5 тыс. руб.) и Москвы (95,5 тыс. руб.). Самую низкую среднюю зарплату за первый квартал зафиксировали в Ивановской области (27 тыс. руб.), Дагестане (27,2 тыс. руб.) и Кабардино-Балкарии (27,5 тыс. руб.).

Теги: зарплата
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