Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

В 2019 году наиболее высокие зарплаты получили россияне, работающие в финансовой и страховой сферах. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

В прошлом году средняя зарплата занятых в финансовой и страховой отраслях составила 102,99 тыс. руб., говорится в сообщении. Кроме того, высокие зарплаты зафиксировали в сфере информации и связи (74,4 тыс. руб.), научной, технической и профессиональной деятельности (72,9 тыс. руб.), а также в области госуправления, военной безопасности и соцобеспечения (51 тыс. руб.).

Наиболее низкими оказались зарплаты работников сфер общественного питания и гостиниц, передает телеканал. Их средний размер составил 27,9 тыс. руб. Кроме того, низкие зарплаты зафиксировали в сфере сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (31,6 тыс. руб.).

Ранее Росстат сообщал, что наиболее высокие зарплаты в 2018 году получили сотрудники нефтегазовой отрасли. В месяц их средний доход составил около 130 тыс. руб. Также высокие зарплаты зафиксировали в сфере производства табачных изделий и производства кокса и нефтепродуктов.