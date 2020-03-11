Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 марта
USD ЦБ: 72,02 (+4,5) Quote, 10 мар, 13:54
Курс евро на 11 марта
EUR ЦБ: 81,86 (+6,02) Quote, 10 мар, 13:54
Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами Финансы, 08:54 Появилось видео с попавшей в голову россиянина шайбой на матче НХЛ Спорт, 08:52 Ферма в стиле Uber: как цифровые технологии прокормят 10 млрд человек РБК и Россельхозбанк, 08:38 В «Блэк стар фудс» объяснили залог бренда Тимати Бизнес, 08:34 Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей Технологии и медиа, 08:20 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:01 Губительный подход: что подкосило китайский конгломерат HNA — Bloomberg Pro, 07:52 Организатор боя Емельяненко с Исмаиловым ограничил число зрителей Спорт, 07:49 В Красноярском крае возобновили поиски пропавших при прорыве дамб Общество, 07:38 Цены на нефть подскочили до 6% Экономика, 07:33 Малкин забросил две шайбы и был признан первой звездой матча НХЛ Спорт, 07:08 Четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области Общество, 06:38 Досрочные выборы в Госдуму сорвались в последний момент из-за коммунистов Политика, 06:34 Байдену предрекли победу в трех штатах по итогам второго «супервторника» Политика, 06:31
Финансы ,  
0 

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

В 2019 году наиболее высокие зарплаты получили россияне, работающие в финансовой и страховой сферах. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

В прошлом году средняя зарплата занятых в финансовой и страховой отраслях составила 102,99 тыс. руб., говорится в сообщении. Кроме того, высокие зарплаты зафиксировали в сфере информации и связи (74,4 тыс. руб.), научной, технической и профессиональной деятельности (72,9 тыс. руб.), а также в области госуправления, военной безопасности и соцобеспечения (51 тыс. руб.).

Наиболее низкими оказались зарплаты работников сфер общественного питания и гостиниц, передает телеканал. Их средний размер составил 27,9 тыс. руб. Кроме того, низкие зарплаты зафиксировали в сфере сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (31,6 тыс. руб.).

Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами
Экономика

Ранее Росстат сообщал, что наиболее высокие зарплаты в 2018 году получили сотрудники нефтегазовой отрасли. В месяц их средний доход составил около 130 тыс. руб. Также высокие зарплаты зафиксировали в сфере производства табачных изделий и производства кокса и нефтепродуктов.

В январе данные сервиса «Работа.ру» показали, что россияне в среднем по стране хотели бы получать 92 тыс. руб. в месяц. При этом около четверти опрошенных желают зарабатывать от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб., а получать менее 30 тыс. руб. в месяц согласны 4% респондентов.

Теги: зарплата, доход
Материалы по теме
Росстат назвал лидирующие по числу браков регионы России в 2019 году
Общество
Росстат обнаружил рост зависимости экономики России от нефти и газа
Экономика
Росстат отчитался о квартальном уровне бедности в России
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter