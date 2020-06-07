Росстат назвал регионы с самой высокой зарплатой в начале 2020 года

Вид на морской порт города Певек, Чукотский автономный округ (Фото: Андрей Шапран / РИА Новости)

Самая высокая средняя зарплата за первый квартал 2020 года была зафиксирована на Чукотке, где этот показатель составил 109,1 тыс. руб. в месяц. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Следом за Чукоткой идут Ямало-Ненецкий автономный округ (101,5 тыс. руб.), Москва (95,5 тыс. рублей), Магаданская область (89,5 тыс. руб.) и Сахалин (89,4 тыс. руб.).

Самую низкую среднюю зарплату за первый квартал получили жители Ивановской области (27 тыс. руб.), Дагестана (27,2 тыс. руб.) и Кабардино-Балкарии (27,5 тыс. руб.). В число регионов с низкой заработной платой входят также Алтайский край (27,6 тыс. руб.) и Карачаево-Черкесия (27,6 тыс. руб.).

В целом по России средняя зарплата за январь—март составила 48,3 тыс. руб.