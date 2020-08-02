Ученые выявили опасную иммунную реакцию организма на COVID-19

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Коронавирус SARS-CoV-2 может вызывать чрезмерную иммунную реакцию организма зараженного. Об этом говорится в исследовании американских ученых Калифорнийского университета в Сан-Франциско, сообщает MedicalXpress.

Специалисты изучили анализы более 30 заболевших коронавирусной инфекцией. Результаты показали, что иммунная система многих дала более агрессивный ответ на SARS-CoV-2, чем на вирусы гриппа. В частности, это негативно повлияло на легкие заболевших.

«Их легкие разрушились не только из-за вируса, но и из-за иммунологической борьбы», — пояснил профессор экспериментальной патологии Макс Краммел. По его словам, именно последствиями действий собственного иммунитета пациентов можно объяснить тяжелую пневмонию, развивающуюся у некоторых зараженных на 11-й день заболевания.

Ученые надеются найти способ уменьшить реакцию иммунной системы, чтобы предотвратить развитие пневмонии. Однако, как отметила доктор медицинских наук и один из руководителей исследования Кэролин Калфи, это будет нелегко. Она пояснила, что, если затормозить действие иммунитета слишком сильно, он вообще не сможет справиться с угрозой. «Мы пытаемся найти баланс», — указала Калфи.