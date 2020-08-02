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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые выявили опасную иммунную реакцию организма на COVID-19

Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Коронавирус SARS-CoV-2 может вызывать чрезмерную иммунную реакцию организма зараженного. Об этом говорится в исследовании американских ученых Калифорнийского университета в Сан-Франциско, сообщает MedicalXpress.

Специалисты изучили анализы более 30 заболевших коронавирусной инфекцией. Результаты показали, что иммунная система многих дала более агрессивный ответ на SARS-CoV-2, чем на вирусы гриппа. В частности, это негативно повлияло на легкие заболевших.

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«Их легкие разрушились не только из-за вируса, но и из-за иммунологической борьбы», — пояснил профессор экспериментальной патологии Макс Краммел. По его словам, именно последствиями действий собственного иммунитета пациентов можно объяснить тяжелую пневмонию, развивающуюся у некоторых зараженных на 11-й день заболевания.

Ученые надеются найти способ уменьшить реакцию иммунной системы, чтобы предотвратить развитие пневмонии. Однако, как отметила доктор медицинских наук и один из руководителей исследования Кэролин Калфи, это будет нелегко. Она пояснила, что, если затормозить действие иммунитета слишком сильно, он вообще не сможет справиться с угрозой. «Мы пытаемся найти баланс», — указала Калфи.

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В начале мая министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России технически несложно ввести «паспорта иммунитета», которые будут показывать, переболел ли человек коронавирусом. Министр пояснил, что все данные о заболевших собираются в специальную базу, из которой их несложно вытащить. При этом Мурашко указал, что не у всех переболевших будет один и тот же уровень антител, поэтому необходимо понять, нужны ли такие паспорта.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, иммунитет, исследования
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