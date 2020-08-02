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Попова напомнила о возможности уничтожить коронавирус при дезинфекции

Фото: Yawar Nazir / Getty Images
Фото: Yawar Nazir / Getty Images

Обработка любым дезинфицирующим веществом способна уничтожить коронавирус, если средство будет «заданной концентрации». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Роспотребнадзор уточнял, что подходят хлорсодержащие и спиртосодержащие вещества. Эффективными против коронавируса также являются дезинфектанты на основе четвертичных аммониевых соединений и третичных аминов.

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Фото: Cameron Spencer / Getty Images

Как отметило ведомство, хлорсодержащие дезинфектанты полностью обеззараживают поверхность в течение нескольких десятков секунд, а дезинфектантам на основе третичных и четвертичных аминов на это потребуется нескольких минут.

В Роспотребнадзоре напоминали, что частицы коронавируса способны оставаться на поверхности жизнеспособными до 48 часов, поэтому их обработка дезинфицирующими средствами является эффективной мерой профилактики заболевания.

В конце июля Попова сообщила, что коронавирус не размножается в соленой и пресной воде, но, теоретически, может в ней сохраняться. Глава Роспотребнадзора указала, что на основе проведенных исследований пока нет оснований предполагать новые риски из-за того, что вирус может быть в воде.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Анна Попова, коронавирус
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