Глава МИД Украины объяснил сохранение дипломатических отношений с Россией

Дмитрий Кулеба (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал правильным решение не разрывать дипломатические отношения с Россией. Об этом он сказал в интервью украинскому изданию «Главком».

Одной из причин того, почему не стоит разрывать дипломатические отношения, Кулеба назвал защиту граждан Украины в России. «Сотни политзаключенных, судебных процессов, которые надо посещать», — уточнил он.

По словам министра, Украине достаточно иметь ограниченное дипломатическое присутствие в России для защиты своих граждан. «Я считаю, что нынешняя конфигурация является наиболее сбалансированной и эффективной», — добавил он.

В марте 2014 года Украина отозвала своего посла в России Владимира Ельченко, с тех пор дипмиссию возглавляет временный поверенный в делах Украины в России Руслан Нимчинский.