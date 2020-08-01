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Глава МИД Украины объяснил сохранение дипломатических отношений с Россией

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал правильным решение не разрывать дипломатические отношения с Россией. Об этом он сказал в интервью украинскому изданию «Главком».

Одной из причин того, почему не стоит разрывать дипломатические отношения, Кулеба назвал защиту граждан Украины в России. «Сотни политзаключенных, судебных процессов, которые надо посещать», — уточнил он.

По словам министра, Украине достаточно иметь ограниченное дипломатическое присутствие в России для защиты своих граждан. «Я считаю, что нынешняя конфигурация является наиболее сбалансированной и эффективной», — добавил он.

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Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»

В марте 2014 года Украина отозвала своего посла в России Владимира Ельченко, с тех пор дипмиссию возглавляет временный поверенный в делах Украины в России Руслан Нимчинский.

В феврале 2014 года из Киева отозвали российского посла Михаила Зурабова, в июле 2016 года президент Владимир Путин освободил его от должности посла на Украине. С ноября 2016 года руководить российской дипмиссией в Киеве стал временный поверенный в делах на Украине Александр Лукашик.

В феврале 2020 года МИД Украины заявил, что в министерстве не планируют назначать нового посла Украины в России. Также в ведомстве отметили, что не вносили представления президенту Владимиру Зеленскому по поводу кандидатур на пост посла в России.

Теги: Украина, МИД Украины, Дмитрий Кулеба
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