Владимир Зеленский начал децентрализацию

Как президент Украины предлагает обновить административно-территориальное устройство страны

Украинский президент внес в Раду законопроект о децентрализации власти, предложив изменить административно-территориальное устройство страны и создать новую должность — префекта. Наделять особыми правами Донбасс не предполагается

Владимир Зеленский (Фото: Zuma / ТАСС)

Три идеи Владимира Зеленского

В понедельник на сайте Верховной рады Украины опубликован текст президентского законопроекта о децентрализации власти в стране. О том, что Владимир Зеленский внес такой законопроект в парламент, стало известно в пятницу, 13 декабря. Проект закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)», как сказано в пояснительной записке, призван обновить местное самоуправление и административно-территориальное устройство в соответствии с требованиями Европейской хартии местного самоуправления.

В нынешней системе есть недостатки, которые затрудняют четкое разграничение полномочий между местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, в частности, происходит дублирование полномочий, что негативно влияет на земельные и бюджетно-финансовые отношения, говорится в пояснении. Среди недостатков нынешней системы также названы чрезмерная централизация власти и огосударствление местного самоуправления, которое фактически подменяется централизованным механизмом государственного управления через местные государственные администрации. Такое положение дестабилизирует ситуацию в регионах, считают в офисе президента Украины.

Изменить ситуацию предлагается с помощью следующих мер.

Для улучшения ситуации Зеленский предлагает ввести новое административное деление Украины со следующими уровнями — община (громада), округ, область и отдельно Автономная Республика Крым. Сейчас в Конституции (статья 133) указано, что страна состоит из Автономной Республики Крым, областей, районов, городов, городских районов, поселков и сел, после чего приводится название существующих областей.

Президент Украины также предлагает учредить новую должность — префекта, который станет представителем государства в округах и областях, а также в Киеве. Задача префекта — осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины избранными органами местного самоуправления. Префект будет назначаться и освобождаться от должности президентом по представлению правительства. Срок полномочий префекта — три года.

В областях и округах власть будут осуществлять окружные и областные советы и их исполкомы. Советы, как предлагает президент, будут назначать и увольнять руководителя исполкома и по его представлению формировать состав исполкома. Председатели окружного и областного совета будут избираться на основе ротации сроком на один год, обращает внимание газета «Зеркало недели».

К чему приведет децентрализация по-президентски

Опрошенные РБК эксперты обращают внимание на то, что Зеленский предлагает исключить из Конституции названия областей, входящих в состав страны. Это может объясняться тем, что предстоит объединение некоторых областей, например нынешние части Донецкой и Луганской области, контролируемые Киевом, могут стать одним регионом, допускает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Он также обращает внимание на создание округов вместо районов. Округов планируется нарезать около сотни, а районов сейчас почти пять сотен, так что в этой части децентрализация обернется укрупнением административного деления, указывает эксперт.

Институт префектов похож на российский институт полномочных представителей президента в федеральных округах, говорит украинский политолог Вадим Карасев. Префектов на Украине будет больше, чем в России. Как следует из предложений Зеленского, префекта можно будет считать относительной заменой нынешних губернаторов, однако полномочий у префектов будет больше, утверждает Бортник. Сейчас на Украине нет выборных губернаторов — область возглавляет председатель областной государственной администрации, которого назначает президент. В последние годы назначение происходит после проведения открытого конкурса, а местные облсоветы могут выразить недоверие главе региона, после чего он будет уволен. У префекта не будет такой связи с местными исполкомами и советами, то есть ответственности перед ними у него будет меньше, а полномочий больше, чем у нынешних губернаторов, например, он сможет отменять любые местные законы.

Предложенный Зеленским вариант может быть довольно быстро принят в первом чтении, поскольку в Раде для этого нужно 226 голосов «за», а у президентской фракции «Слуга народа» — 248 мандатов, напоминает Карасев. Однако окончательное внесение изменений в Конституцию будет провести сложнее, для этого нужно 300 голосов, и можно ожидать, что местные элиты будут оказывать давление на депутатов, чтобы не допустить изменений, предупреждает Бортник. Оба эксперта указывают, что предложенные изменения направлены на усиление президентской власти и выстраивание более четкой вертикали власти.

При чем тут минские соглашения

В законопроекте о децентрализации оговорено, что он не противоречит статье 2 Конституции, которая декларирует унитарную форму государственного устройства Украины. Децентрализация не означает «ослабления центральной власти в таких вопросах, как оборона, внешняя политика, национальная безопасность, верховенство права, соблюдение прав и свобод человека», говорится в пояснительной записке.

Предложенные Зеленским изменения в целом совпадают с предложенными и даже принятыми в первом чтении в 2015 году инициативами его предшественника Петра Порошенко, однако тот предлагал наделить Донбасс особым статусом самоуправления, как и требуют минские соглашения. Зеленский в свой законопроект пункт об особом статусе Донбасса не включил. Нынешний президент учел опыт предшественника и решил не радикализировать оппозицию, как уличную, так и в истеблишменте, пояснил Карасев. Однако, обращает внимание эксперт, в предложенном президентом варианте есть отсылки на возможность особых вариантов управления. в регионах. Например, одна из статей указывает, что территориальное устройство Украины основано на географических, этнических и культурных традициях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что в Кремле исследуют предложения Зеленского на соответствие минским соглашениям. Один из сторонников особого управления Донбасса, глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, раскритиковал президентский законопроект за отсутствие предложений об особом статусе для восточных регионов.